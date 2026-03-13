Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlığı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 13.03.2026 - 17:13 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Siyah-beyazlı oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştıkları belirtilirken, antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.
