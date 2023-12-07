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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gençlik ateşi! Abdülmecid Dönmez'e 3 yıllık imza - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gençlik ateşi! Abdülmecid Dönmez'le 3 yıllık imza

        Beşiktaş Abdülmecid Dönmez ile profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar genç oyuncuyla 3 yıllık kontrat yaptığını TFF'ye bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:50
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        Abdülmecid Dönmez'le 3 yıllık imza
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        Beşiktaş, U19 takımında forma giyen Abdülmecid Dönmez ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Siyah-beyazlılar, 2005 doğumlu oyuncuyla 3 yıllık kontrat yapıldığını TFF'ye bildirdi.

        2005 yılında dünyaya gelen Abdülmecid Dönmez ise on numara ve sol kanat bölgesinde görev alabiliyor. Bu sezon U19 Süper Lig'de 8 maça çıkan Abdülmecid Dönmez 3 gollük istatistik yakaladı.

        SAKARYA MAÇINDA FORMA GİYMİŞTİ

        Abdülmecid Dönmez, Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynadığı maçta forma giymişti.

        Abdülmecid, 58'de oyuna girerken 33 dakika sahada kaldı.

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