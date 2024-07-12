Beşiktaş'ta geri sayım: Ciro Immobile bitti bitiyor!

Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ualşamaya artık çok yakın. Gabriel Paulista ve Rafa Silva ile transfere hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'yi de kadrosuna katmak üzere...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transferi bitirmek için Roma'da. Immobile'nin Lazio ile olan bonservis konusunun çözülmesini bekleyen Yücel, hemen ardından özel uçakla İstanbul yoluna çıkacak. İtalyan yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.