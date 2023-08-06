Beşiktaş'ta Ghezzal ve Cenk Tosun sevinci!
Beşiktaş'ta bir süredir sakatlıkları bulunun Cenk Tosun ve Ghezzal sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan iki futbolcu takıma dönüyor. İşte detaylar...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacağı Bakü maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah beyazlılar, 3 gün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştıktan sonra Azerbaycan’a gidecek.
2 FUTBOLCUDAN İYİ HABER GELDİ
Beşiktaş’a sakatlığı bulunan 2 futbolcusundan iyi haber geldi. Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal takımla çalışmalara başlayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Tiran maçından önce yaptığı açıklama da “2 futbolcu da sakatlıklarını atlattı” ifadesini kullanmıştı.
2 futbolcudan en az 1’inin Bakü kafilesinde olması bekleniyor. Geçen sezon son lig maçında sakatlanan Cenk Tosun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.
2022 - 2023 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma şansı bulamayan Ghezzal’ın ise yurt dışı kampının son gününde ağrıları artmıştı.