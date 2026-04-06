Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı hayal kırıklığı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılarda sağ bek Gökhan Sazdağı, Murillo'nun sakatlığı nedeniyle 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu, performansıyla Beşiktaş taraftarları tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Gökhan oyunda kaldığı kısa sürede 11 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı.

31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Guendouzi'nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Gökhan'ın pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına sebep oldu.

Gökhan, bu sezon ligde 6 maç sonra süre buldu.