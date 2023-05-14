Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçını düşünmeye başladı. Siyah beyazlılar, haftaya pazar günü oynanacak maça kadar rakibini ezberlemeye çalışacak.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Bakü’de depremzedeler yararına Sabah takımı ile karşılaşan Beşiktaş, gözünü Adana Demirspor maçına çevirdi.
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisi ile zirve takibini sürdüren siyah beyazlılar, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

     
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Adana Demirspor, bu sezon sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Evindeki 16 lig maçının 12'sini kazanan Güney ekibi, 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. 
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Adana'da mağlup olmayan Montella'nın öğrencileri, 12 golle Beşiktaş ile birlikte sahasında en az gol yiyen ekip durumunda.

     
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Beşiktaş teknik ekibi, sahasında etkili olan Adana Demirspor ile ilgili geniş bir analiz raporu hazırladı.
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Rakibinin hem hücumda hem de defansta tüm yönlerini inceleyen siyah beyazlılar, hafta boyunca elde edilen verileri futbolculara aktararak.

     
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Öte yandan sakatlığı nedeniyle Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan iyileşti. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Adana deplasmanında oynayabilecek.
  • Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında

    Sakatlığı bulanan Omar Colley’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Henüz takımla çalışmalara başlayamayan Gambiyalı oyuncu hakkındaki karar, çarşamba günü verilecek. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.