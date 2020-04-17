Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi Beşiktaş'ta yönetimin bu konuda kapısını çaldığı ilk isim Domagoj Vida... Yönetim, 3 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan isimlerinin başında gelen Hırvat stoperin 1 milyon Euro indirim yapmasını talep ederken tecrübeli isim bu konuda olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermiş değil.

FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLER

Fransa basını, Vida’nın Marsilya’ya transfer iddialarını bir kez daha gündeme getirirken tacrübeli stoperin yaz döneminde taliplerinin fazla olacağı vurgulandı. Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion da, 30 yaşındaki stoperle ilgileniyor. İngiliz ekibinin bu transfer için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı yazıldı. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitecek olan Vida'nın indirim yapmaması halinde satılmasına ve maddi kaynak yaratılmasına sıcak bakıyor.