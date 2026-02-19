Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 19.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 19.02.2026 - 19:34
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki idmana ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
