        Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 19.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 19.02.2026 - 19:34
        Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi!
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki idmana ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

        Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

