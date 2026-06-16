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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş'ta Jonah Mathews ameliyat oldu

        Beşiktaş'ta Jonah Mathews ameliyat oldu

        Beşiktaş GAİN'in ABD'li skoreri Jonah Mathews, aşil tendonundan ameliyat oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Mathews ameliyat oldu

        Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Jonah Mathews'un ameliyat edildiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Jonah Mathews'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

        Açıklamada Mathews'un Fenerbahçe Beko maçında "kopan aşil tendonunun onarımının gerçekleştirildiği ve en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlanacağı" aktarıldı.

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