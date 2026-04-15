        Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi

        Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi

        Beşiktaş'ta ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilen Kartal Kayra Yılmaz, başarılı bir ameliyat geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 14:02 Güncelleme:
        Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi

        Beşiktaş'ta ayak bileği iç ve dış yan bağları yırtılan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, operasyon geçirdi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kartal Kayra, antrenmanda geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

        Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Beşiktaşlı futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmasının planlandığı öğrenildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
