        Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'da yırtık tespit edildi!

        Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'da yırtık tespit edildi!

        Beşiktaş Kulübü, Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 18:27
        Kartal Kayra'da yırtık tespit edildi!

        Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz'ın "ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

        Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu için "cerrahi tedavi" planlandığı ifadesine de yer verildi.

