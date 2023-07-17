Beşiktaş'ta kritik hafta! Transferler bekleniyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, dananın kuyruğu bu hafta kopacak. Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i ezeli rakiplerine kaptıran siyah-beyazlılar, Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'dan yanıt bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan Daniel Amartey'in ise bu hafta içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.
Transfer döneminde şu ana kadar yaptığı hamlelerden sonuç alamayan Beşiktaş'ta kritik haftaya girildi.
Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılarda gözler listedeki diğer isimlere çevrildi.
PEREYRA'DA DÜÇLÜ RAKİPLER!
Orta saha için Udinese'den ayrılan Roberto Pereyra'ya teklif yapan Beşiktaş'a transferde iki zorlu rakip çıktı.
Arjantinli yıldızla İtalyan devleri Milan ve Inter'in de temasa geçtiği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcudan haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, gelecek yanıta göre başka isimlere yönelebilir.
AMARTEY, İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Ganalı stoper Daniel Amartey'in de İstanbul'a gelmesini bekliyor.
Siyah-beyazlılar bu hafta sonuna kadar tecrübeli futbolcuyu resmen açıklayıp 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
REDMOND'DA UMUTLAR TÜKENDİ
Siyah-beyazlılar, haftalar önce teklifini ilettiği Nathan Redmond'dan ise ümidini kesti...
Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Premier Lig ekibi Burnley'nin talip olduğu Redmond'ın teklife hala dönüş yapmaması üzerine farklı alternatiflere yöneldi.