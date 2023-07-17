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        Beşiktaş'ta kritik hafta! Transferler bekleniyor...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, dananın kuyruğu bu hafta kopacak. Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'i ezeli rakiplerine kaptıran siyah-beyazlılar, Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'dan yanıt bekliyor. Prensip anlaşmasına varılan Daniel Amartey'in ise bu hafta içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşme imzalaması planlanıyor.

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 17.07.2023 - 10:52
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        Transfer döneminde şu ana kadar yaptığı hamlelerden sonuç alamayan Beşiktaş'ta kritik haftaya girildi.

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        Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılarda gözler listedeki diğer isimlere çevrildi.

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        PEREYRA'DA DÜÇLÜ RAKİPLER!

        Orta saha için Udinese'den ayrılan Roberto Pereyra'ya teklif yapan Beşiktaş'a transferde iki zorlu rakip çıktı.

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        Arjantinli yıldızla İtalyan devleri Milan ve Inter'in de temasa geçtiği öğrenildi.

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        Tecrübeli futbolcudan haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, gelecek yanıta göre başka isimlere yönelebilir.

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        AMARTEY, İSTANBUL'A BEKLENİYOR

        Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Ganalı stoper Daniel Amartey'in de İstanbul'a gelmesini bekliyor.

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        Siyah-beyazlılar bu hafta sonuna kadar tecrübeli futbolcuyu resmen açıklayıp 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

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        REDMOND'DA UMUTLAR TÜKENDİ

        Siyah-beyazlılar, haftalar önce teklifini ilettiği Nathan Redmond'dan ise ümidini kesti...

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        Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Premier Lig ekibi Burnley'nin talip olduğu Redmond'ın teklife hala dönüş yapmaması üzerine farklı alternatiflere yöneldi.

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