Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta orta saha için geri sayım: Sangare, Neuhaus, Esposito - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta orta saha için geri sayım: Sangare, Neuhaus, Esposito

        Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta tüm gözler orta saha transferine çevrildi. İşte gündemdeki isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son olarak kadrosuna Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo'yu katan, sezon başında kiralık verdiği Amir Hadziahmetovic'i de Çaykur Rizespor'dan geri çağıran Beşiktaş'ta gözler orta alana yapılacak diğer hamleye çevrildi.

        2

        Beşiktaş'ın bu bölge için arayışlarında öne çıkan isimlerden ilki Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare.

        3

        Beşiktaş yönetimi, 22 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürüyor. Malili futbolcu, bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

        4

        Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden bir diğeri ise Florian Neuhaus. Borussia Mönchengladbach forması giyen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü için görüşüldüğü belirtiliyor.

        5

        Alman basını transferin bitme aşamasına geldiğini ileri sürse de Beşiktaş yönetimi bu iddiaları henüz doğrulamıyor.

        6

        Beşiktaş'la ismi anılan bir diğer isim ise Salvatore Esposito. Serie B takımlarından Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ligde 24 maçta 5 gol ve 8 asist üretti.

        7

        Beşiktaş yönetiminin farklı isimlerle de görüşmeleri sürerken orta saha transferinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı