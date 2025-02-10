Beşiktaş'ta orta saha için geri sayım: Sangare, Neuhaus, Esposito
Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta tüm gözler orta saha transferine çevrildi. İşte gündemdeki isimler...
Son olarak kadrosuna Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo'yu katan, sezon başında kiralık verdiği Amir Hadziahmetovic'i de Çaykur Rizespor'dan geri çağıran Beşiktaş'ta gözler orta alana yapılacak diğer hamleye çevrildi.
Beşiktaş'ın bu bölge için arayışlarında öne çıkan isimlerden ilki Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare.
Beşiktaş yönetimi, 22 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürüyor. Malili futbolcu, bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.
Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden bir diğeri ise Florian Neuhaus. Borussia Mönchengladbach forması giyen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü için görüşüldüğü belirtiliyor.
Alman basını transferin bitme aşamasına geldiğini ileri sürse de Beşiktaş yönetimi bu iddiaları henüz doğrulamıyor.
Beşiktaş'la ismi anılan bir diğer isim ise Salvatore Esposito. Serie B takımlarından Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ligde 24 maçta 5 gol ve 8 asist üretti.