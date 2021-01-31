Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 15 dakikasında iki sakatlık birden yaşandı! Mücadelenin 20. saniyesinde Abdulkadir Parmak sakatlanıp oyuna devam edemezken Beşiktaş'ta da Rıdvan Dilmen oyundan çıktı. Ekuban'la girdiği mücadelede sağ arka adalesinden sakatlanan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi. Sergen Yalçın genç sol bekin yerine oyuna Fabrice N'Sakala'yı sürdü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR