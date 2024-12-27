Beşiktaş'ta Rizespor hazırlığı başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 18'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.