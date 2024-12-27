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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Rizespor hazırlığı başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Rizespor hazırlığı başladı

        Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:40 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:40
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        Beşiktaş'ta Rizespor hazırlığı başladı
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        Beşiktaş, Süper Lig’in 18'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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