Süper Lig'e verilen arada transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş'ta Enzo Roco'ya gelen 3 teklifin geri çevrildi ortaya çıktı

Beşiktaş yönetimi, Enzo Roco'ya gelen tüm tekliflere olumsuz yanıt verdi. NTV Spor'da yer alan habere göre son 1 haftada 2 Brezilya ve 1 Meksika ekibi, siyah-beyazlılarla Şilili oyuncunun bonservisini almak için resmi teklif sundu.

Futbol komitesi, durumu değerlendirirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 27 yaşındaki stoperi takımda tutma kararı aldı. Avcı'nın Şilili oyuncunun ilk yarıdaki performansından memnun olduğu ve ligin ikinci yarısında da Roco'ya ihtiyacı olacağını yönetime ilettiği kaydedildi.