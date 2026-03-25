        Beşiktaş'ta Taylan Bulut yol ayrımında! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Taylan Bulut yol ayrımında!

        Yeni sezonun kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş'ta Taylan Bulut ile yolların ayrılması planlanıyor. Yaz transfer döneminin açılmasıyla Beşiktaş gelen tekliflere göre ayrılık için kararını netleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Taylan Bulut yol ayrımında!

        Yeni sezonun kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş'ta bir ayrılık kapıda. Siyah-beyazlılar, sezon başında Schalke'den 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Taylan Bulut yol ayrımına gidecek.

        Büyük umutlarla transfer edilse de teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen 20 yaşındaki sağ bek son maçlarda kulübede dahi yer almadı.

        Taylan son olarak Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında 90 dakika sahada kalırken sonrasında ise 8 resmi maçta da kadroda yer almadı.

        Amir Murillo transferi sonrası Gökhan Sazdağı'nın ardından 3. sağ bek durumuna düşen Taylan'ın Almanya'dan birkaç takımla görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

        Yaz transfer döneminin açılmasıyla Beşiktaş gelen tekliflere göre ayrılık için kararını netleştirecek.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp sadece 536 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 asist yapabildi.

