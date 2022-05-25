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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Alexander Sörloth transferinde şimdilik geri adım atarken alternatif isimlere yöneldi. Kartal'da ayrıca Rıdvan Yılmaz konusunda yeni gelişmeler yaşandı. İşte Beşiktaş'tan transfer gelişmeleri

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  • 01
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, golcü transferi için ilk hedefi olan Alexander Sörloth'ta son durum belli oldu.
  • 02
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Real Sociedad tarafından kullanılmayan Norveçli golcü için Leipzig'le masaya oturan Beşiktaş beklediği yanıtı alamadı.
  • 03
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Kartal 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini sunsa da Alman ekibi, 10 milyon Euro'nun son rakam olduğunu vurgulamıştı.
  • 04
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Kiralık opsiyonunu kullanmayan Real Sociedad'ın da 16 milyon Euro'luk opsiyonunun yarısını teklif etmesi Beşiktaş'ı listede geriye iterken Sörloth'la da rakam konusunda orta yol bulunamadı.
  • 05
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Yıldız oyuncunun istediği rakam 3.5 milyon Euro olurken Beşiktaş'ın önerisi ise 2.5 milyon Euro oldu.
  • 06
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Hem bonservis hem de yıllık ücretteki farklar nedeniyle bu transferi dondurmak zorunda kalan siyah-beyazlılar rotayı aletrnatif isimlere çevirdi.
  • 07
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Adam Buksa ve Bas Dost başta olmak üzere listedeki diğer isimlere yönelirken önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
  • 08
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Buksa için ABD'nin New England Ravolution ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken Valerien Ismael'in de bu transferi istediği vurgulandı. 
  • 09
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    RIDVAN'DA ROTA ALMANYA

    Alman basınından Sport1'e göre, Frankfurt, Rıdvan Yılmaz transferinden büyük mesafe kat etti. 
  • 10
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Torino ile girilen rekabette Frankfurt'Un öne geçtiği belirtilirken Rıdvan'ın da transfere sıcak baktığı ifade edildi.
  • 11
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Beşiktaş yönetiminin bu transfer için beklentisinin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken buna en yakın teklifin değerlendirmeye alınacağı vurgulandı.
  • 12
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    ATİBA İÇİN GÖZLER TFF'DE

    Beşiktaş'ta sözleşme uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyan Atiba konusunda bekleyiş devam ediyor.
  • 13
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Valerien Ismael'in istemediği yönünde söylentiler olsa da Kanadalı emektar için yabancı sınırı kararı belirleyici olacak.
  • 14
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

    Dünya Kupası'na hazır gitmek için sözleşme uzatmak isteyen Atiba için yabancı sınırının aynı kalmasını bekleyen Beşiktaş cephesi, 7+4'ün uygulanması halinde ise kontenjandaki duruma göre hareket edecek.
  • 15
    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-

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