Beşiktaş'ta transfer seferleri başlıyor!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in, bu hafta transfer çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmesi bekleniyor.

Özen, belirlenen transfer hedefleri doğrultusunda Avrupa’da temaslarda bulunacak.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için görüşmelerini hızlandırmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda öncelikli hedefler kaleci, sol bek ve sol kanat olarak belirlenirken diğer mevkiler için de çalışmalar sürüyor.