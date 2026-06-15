Beşiktaş'ta transfer seferleri başlıyor!
Yeni sezona yeni bir yapılanmayla girecek olan Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, transfer görüşmeleri yapmak üzere bu hafta Avrupa'ya gidecek.
Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:43 Güncelleme:
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in, bu hafta transfer çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmesi bekleniyor.
Özen, belirlenen transfer hedefleri doğrultusunda Avrupa’da temaslarda bulunacak.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için görüşmelerini hızlandırmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda öncelikli hedefler kaleci, sol bek ve sol kanat olarak belirlenirken diğer mevkiler için de çalışmalar sürüyor.
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