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        Beşiktaş'ta transfer seferleri başlıyor!

        Yeni sezona yeni bir yapılanmayla girecek olan Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, transfer görüşmeleri yapmak üzere bu hafta Avrupa'ya gidecek.

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Transfer seferleri başlıyor!

        Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in, bu hafta transfer çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmesi bekleniyor.

        Özen, belirlenen transfer hedefleri doğrultusunda Avrupa’da temaslarda bulunacak.

        Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için görüşmelerini hızlandırmayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlılarda öncelikli hedefler kaleci, sol bek ve sol kanat olarak belirlenirken diğer mevkiler için de çalışmalar sürüyor.

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