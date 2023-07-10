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        Beşiktaş'tan Dusan Tadic bombası! Harekete geçilecek

        Beşiktaş, hücum hattı için Ajax'la yollarını ayırması beklenen Dusan Tadic'i gündemine aldı.

        Ajanslar
        Giriş: 10.07.2023 - 17:47
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. 

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        Siyah-beyazlılar, Ajax forması giyen Dusan Tadic'i gündeme aldı. 

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        Kartal, Ajax ile ayrılma aşamasına gelen Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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        34 yaşındaki oyuncunun Hollanda ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

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        Siyah-beyazlılar, Tadic'in Ajax ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

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        Bu durumun gerçekleşmesi halinde Tadic'e resmi teklif yapılacak.

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        Hollanda ekibi sözleşme feshini gerçekleştirmez ve bonservis bedeli talep ederse görüşmeler duracak.

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        Son 5 sezon Ajax'ta forma giyen ve takım kaptanı olan Sırp oyuncu, 241 maçta 105 gol attı, 112 asist yaptı.

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        Tadic geçen sezon ise 47 maçta 13 gol, 21 asist ile takıma önemli katkı sağladı.

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