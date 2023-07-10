Beşiktaş'tan Dusan Tadic bombası! Harekete geçilecek
Beşiktaş, hücum hattı için Ajax'la yollarını ayırması beklenen Dusan Tadic'i gündemine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılar, Ajax forması giyen Dusan Tadic'i gündeme aldı.
Kartal, Ajax ile ayrılma aşamasına gelen Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
34 yaşındaki oyuncunun Hollanda ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
Siyah-beyazlılar, Tadic'in Ajax ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
Bu durumun gerçekleşmesi halinde Tadic'e resmi teklif yapılacak.
Hollanda ekibi sözleşme feshini gerçekleştirmez ve bonservis bedeli talep ederse görüşmeler duracak.
Son 5 sezon Ajax'ta forma giyen ve takım kaptanı olan Sırp oyuncu, 241 maçta 105 gol attı, 112 asist yaptı.
Tadic geçen sezon ise 47 maçta 13 gol, 21 asist ile takıma önemli katkı sağladı.