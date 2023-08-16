Beşiktaş'tan gizemli paylaşım: Kod Adı: Şafak Operasyonu
Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş, yeni bir transfer için ateşi yaktı. Sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlı ekibin paylaşımı neden yaptığı ise merak konusu oldu...
Transfer konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalınması sebebiyle eleştirilen Beşiktaş yönetimi, büyük bir operasyon için düğmeye bastı.
Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.
İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.
06:07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.
Ardından Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda son dönemde popüler olan 'Ali Cabbar' şarkısı kullanıldı.
PAYLAŞIMLAR KİMİ İŞARET EDİYOR?
PSG'den ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Sergio Ramos için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
İlk olarak Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin mali şartları hatırlatarak Sergio Ramos'a açık kapı bıraktığı ve "Şartlarımızı kabul ederse kendisini takımda görmek isteriz" dediği öne sürüldü.
İki sezon formasını giydiği PSG ile 58 maça çıkan Sergio Ramos 6 gol, 1 asistlik skor katkısı da vermişti.
TALISCA İSMİ GÜNDEMDE
Transferde gaza basan Beşiktaş, Anderson Talisca için de büyük bir operasyon başlattı.
Yönetim, Brezilyalı süperstar için oyuncunun menajeri ve Al Nassr kulübüyle temaslara hız verdi.
İlk etapta Talisca’yı bırakmama kararı alan Al Nassr’ın, hücum hattına yapılan yeni transferler ve yıldız oyuncunun da ayrılık talebi doğrultusunda fikrini değiştirdiği kaydedildi.