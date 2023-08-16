Beşiktaş'tan gizemli paylaşım: Kod Adı: Şafak Operasyonu

Transfer konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalınması sebebiyle eleştirilen Beşiktaş yönetimi, büyük bir operasyon için düğmeye bastı.

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.

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İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.