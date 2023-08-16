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        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım: Kod Adı: Şafak Operasyonu

        Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş, yeni bir transfer için ateşi yaktı. Sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlı ekibin paylaşımı neden yaptığı ise merak konusu oldu...

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 10:30
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        Transfer konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalınması sebebiyle eleştirilen Beşiktaş yönetimi, büyük bir operasyon için düğmeye bastı.

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        Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.

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        İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.

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        06:07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.

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        Ardından Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda son dönemde popüler olan 'Ali Cabbar' şarkısı kullanıldı.

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        PAYLAŞIMLAR KİMİ İŞARET EDİYOR?

        PSG'den ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Sergio Ramos için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

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        İlk olarak Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi.

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        Beşiktaş yönetiminin mali şartları hatırlatarak Sergio Ramos'a açık kapı bıraktığı ve "Şartlarımızı kabul ederse kendisini takımda görmek isteriz" dediği öne sürüldü.

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        İki sezon formasını giydiği PSG ile 58 maça çıkan Sergio Ramos 6 gol, 1 asistlik skor katkısı da vermişti.

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        TALISCA İSMİ GÜNDEMDE

        Transferde gaza basan Beşiktaş, Anderson Talisca için de büyük bir operasyon başlattı.

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        Yönetim, Brezilyalı süperstar için oyuncunun menajeri ve Al Nassr kulübüyle temaslara hız verdi.

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        İlk etapta Talisca’yı bırakmama kararı alan Al Nassr’ın, hücum hattına yapılan yeni transferler ve yıldız oyuncunun da ayrılık talebi doğrultusunda fikrini değiştirdiği kaydedildi.

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        Talisca’nın, Siyah-Beyazlılar’a geri dönmek için Al Nassr’daki 10.5 milyon Euro’luk maaşını bırakıp, Kara Kartal’a 8 milyon Euro’ya imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.

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        Ekonomik şartların oluşması halinde Talisca'nın Beşiktaş'a dönmesi an meselesi.

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