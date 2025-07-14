Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye tanıtım videosu
Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'ye özel tanıtım videosu yayımladı.
Giriş: 14.07.2025 - 22:20 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:20
Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'dan renklerine bağladığı Orkun Kökçü için transfer videosu yayımladı.
Görsel paylaşımda yeni transfer Orkun Kökçü'nün yanı sıra Beşiktaş efsanesi olmuş futbolcular; Metin Tekin, Mehmet Özdilek, İlhan Mansız, Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson ile oyuncu Zafer Algöz ve rapçi Ceza da yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın Orkun için yaptığı paylaşım:
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