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HaberlerFutbol

Beşiktaş'tan son 15 sezonun en kötü başlangıcı

Siyah-beyazlı takım, ilk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 puan toplayabilen Beşiktaş, söz konusu sezondan sonraki en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında Beşiktaş ilk kez eksi averaja düştü

Beşiktaş

Beşiktaş, ilk 4 haftadaki performansıyla Süper Lig'de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, kendisi adına son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını geçirdi.

AVERAJI EKSİDE

Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü.

Sezonun ilk 4 maçında 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor.

SON 16 SEZONDA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın son 16 sezonun ilk 4 haftalarında gösterdiği performans şöyle:

SezonOGBMAYAv.P
2004-2005402269-32
2005-200642206248
2006-200743017349
2007-2008431041310
2008-2009431082610
2009-201041303126
2010-201143019369
2011-201243017439
2012-2013422010468
2013-20144400112912
2014-201542204228
2015-2016430112489
2016-20174310114710
2017-2018431073410
2018-201942118627
2019-2020411267-14

AVCI, 9 TEKNİK ADAMIN GERİSİNDE

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendisinden önce siyah-beyazlı takımı çalıştıran 9 teknik adama göre daha kötü bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı ekibin ilk 4 haftada 2 puan topladığı 2004-2005 sezonunda takımın başında İspanyol Vicente Del Bosque bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş sezona teknik direktörler Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile başladı.

Avcı, kendinden önce görev yapan 9 selefinden kötü bir başlangıca imza attı.

AVCI'NIN KARİYERİNİN EN KÖTÜ 3. BAŞLANGICI

Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki en kötü 3. sezon başlangıcını tekrarladı. TFF 1. Lig'de aldığı o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Süper Lig'e taşıyan Avcı, bu seviyedeki ilk teknik direktörlük deneyimini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk 4 haftasında 6 puan toplayan Avcı, sonraki sezonların 4. haftalarında sırasıyla 2, 6, 6 ve 10 puan aldı. 2011-2014 yıllarında ligde görev yapmayan tecrübeli teknik adam, 2014'te yeniden yapılanan ve İstanbul Başakşehir adını alan turuncu-lacivertli ekiple yeniden Süper Lig'e döndü.

2014-2015 sezonunun ilk 4 maçından 4 puan çıkaran Avcı'nın takımı, takip eden sezonlarda sırasıyla 3, 12, 9 ve 9 puan elde etti. Bu sezon da ilk 4 haftada 4 puan alan Abdullah Avcı, 2 puan alınan 2009-2009 sezonu ile 3 puan toplanan 2015-2016 sezonlarından sonra en kötü 3. sezon başlangıcını yineledi.

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