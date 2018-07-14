MANDZUKIC BOMBASI
Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic, Juventus'tan ayrılabilir. 32 yaşındaki golcü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun da transfer edilmesiyle Juventus'ta şans bulmakta zorlanacak. Bu durumda önünde iki yol var. Biri Beşiktaş, öbürü de Manchester United.
Juventus'ta forma şansı azalan 32 yaşındaki Hırvat golcü için ilk hedef Juventus'ta kalmak. Allegri onu tutmak istiyor ve Gonzalo Higuain'in de ayrılması gündemde ama Mandzukic kalmak istemezse en muhtemelen hedefin Manchester United olduğu yazılırken, Calcio Mercato internet sitesi Jose Mourinho'nun bir Mandzukic hayranı olduğunu yazdı.
Bu transferin önündeki tek engel ise Mandzukic'in Lukaku'nun arkasında yedek kalmak istemeyeceği ve geçtiğimiz günlerde İngilizlere attığı golle Hırvatistan'ı finale çıkarması. İngilizler, yıllar sonra Dünya Kupası'na bu kadar çok yaklaşmışken, kendilerini kupa dışına iten oyuncuya sempatiyle yaklaşmayabilir.
Habere göre Mandzukic'in 2. opsiyonu ise Beşiktaş. Milli Takımdan takım arkadaşı Domagoj Vida ile birlikte oynayabileceği ve iyi bir maaş alabileceği Beşiktaş'ta Pepe ve Quaresma gibi yıldızların da olduğunu belirten haberde, Beşiktaş'ın Mandzukic için iyi bir meydan okuma olabileceği belirtildi. Buna karşın Mandzukic'in önceliği tabi ki Dünya Kupası finali. Fransa maçından sonra Mandzukic geleceği ile ilgili düşünmeye başlayacak. (FutbolArena)
10 NUMARAYA GENÇ İSİM
Yeni sezon öncesinde kadrosunu gençleştirmek için transfer çalışmaları yürüten Beşiktaş, Dorukhan Toköz transferinin ardından bir gencin daha peşine düştü. Beşiktaş Yönetimi'nin Ukrayna Ligi takımlarından Karpaty'de forma giyen 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorge Carrascal'ı gündemine aldığı öğrenildi.
10 numara pozisyonunda oynayan genç futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna ekibinde 22 resmi maça çıkan Carrascal fileleri 6 kez havalandırdı.
Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bonservisiyle almayı planladığı öğrenildi. Karpaty Lviv'in 20 yaşındaki ofansif orta saha için Beşiktaş'tan 4 milyon euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Carrascal, orta sahanın merkezinin dışında sağ ve sol açıkta da oynayabiliyor. (Fotomaç)
ALBAYRAK'TAN YASİN VE VİDA SÖZLERİ
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, transfer döneminde adı siyah-beyazlılarla anılan Yasin Öztekin'le ilgili konuştu. G.Saray'ın sözleşmesini uzatmadığı Yasin Öztekin ile ilgilendiklerini ancak oyuncu göndermeleri durumda alabileceklerini söyleyen Albayrak; "Yasin Öztekin'in oynadığı mevkide arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Orkan, Lens... Hem sol hem sağ tarafta şu an için bir transfer söz konusu değil. Ancak ayrılmalar olduğu zaman almak istediğimi arkadaşlar var. Olabilir tabii ki, olmayabilir de" yorumunu yaptı.
Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin çıkışta, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım" açıklamasını yapmıştı.
Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. Beşiktaş için umut verici. Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu.
ALİ CEBECİ'YE TAKİP
Beşiktaş, Atiker Konyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki '10 numara' Ali Ayhan Cebeci'yi izlemeye aldı. 2015 yılından bu yana Atiker Konyaspor'da görev yapan Cebeci U17 Ligi'nde 24 maçta 4 gol, 11 asistlik performans sergilerken, U19 Ligi'nde 26 maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı. (Fotomaç)
BABEL KRİZİ BÜYÜYOR
Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçiren Babel’in sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor. Siyah-Beyazlı takıma önceki sezon devre arasında gelen ve 1.5 yıllık sürede adeta yeniden doğan oyuncuya birçok takımdan teklif var. Alıcılar arasında en iyi rakamı öneren Flamengo. Brezilya kulübü Beşiktaş’a taksitler halinde ödenmek üzere 8.5 milyon euro öneriyor. Siyah-Beyazlılar da paranın miktarı konusunda sorun çıkartmıyor ancak peşinat konusunda bir pazarlık durumu var. Yani anlaşmayı bozacak önemli bir pürüz yok.
Ancak Hollandalı Ryan Babel ve menajeri Brezilya kulübüne gitmeye kesinlikle sıcak bakmıyor. Bahaneleri de, “Babel yeniden Hollanda Milli Takımı’nda oynamaya başladı. Brezilya’ya giderse bu şansını kaybeder” şeklinde. Beşiktaş’ın bu argümana karşı da elinde koz var. Çünkü Babel’i Hollanda ve Rusya’dan da isteyen kulüpler bulunuyor. Flamengo’nun önerdiği parayı vermeseler de teklifler gayet makul. Beşiktaş bunlardan birini de değerlendirmeye almaya sıcak. Ancak Babel, ‘Ben Beşiktaş’ta kalmak istiyorum’ diyerek gidişine itiraz ediyor.
Bu tablo iki taraf arasında yaşanan transfer gerilimini de açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Babel, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için, süreyi tamamlamak ve sonra ayrılmak niyetinde. Çünkü 31 yaşında ve muhtemelen yapacağı son transferde masaya bonservisi elinde oturmak ve yüklü bir imza parası kazanmak istiyor. Beşiktaş ise son 1 sezonu kalan Babel’i satarak kasasına para koymak niyetinde. İki taraf arasındaki bu soğuk savaşın nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil. Ryan Babel’in nihai kararı transfer için en belirleyici unsur olacak.
(Akşam)
ATIBA'DA SONA DOĞRU
Siyah-Beyazlılar’la olan sözleşmesi sona eren ve yeni teklifleri reddeden Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş’ı uğraştırmasının ardında olan ismin yine menacer Winnie Haatrech olduğu öğrenildi. Haatrech’in isteklerinden sıkılan yönetimin, 35 yaşındaki futbolcuya, “Menajerini devreden çıkar, oturup konuşalım” mesajını ilettiği ifade edildi. Deneyimli ismin de bu önerinin üzerine menajerini devreden çıkardığı ve yapılan pazarlıklarda son noktaya gelindiği belirtildi. (Fanatik)
YILDIZLAR GİDEBİLİR
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde büyük işlere imza atan ancak ligde hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, önümüzdeki sezon öncesinde kadrosunda büyük bir revizyona gidiyor... 4.5 milyon Euro (25 milyon TL) karşılığında Dusko Tosic’i Çin ekibi Guangzhou R&F’ye satan, Anderson Talisca’nın da bonservisini almayan Kara Kartal, Fabri, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo’yla da yollarını ayırabilir.
Bu 5 yıldıza da ciddi tekliflerin geldiği öğrenilirken, Siyah-Beyazlı yönetim transfer görüşmelerini sürdürüyor. Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı ile finale çıkan Domagoj Vida gösterdiği performansla devleri peşine taktı. 29 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibinin ise İngiliz ekibi Liverpool olduğu biliniyor. Kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı pazarlıklarda son olarak 20 milyon Euro’ya (113 milyon TL) kadar çıktı. Siyah- Beyazlı yönetim ise yıldız savunmacı için 35 milyon Euro (197 milyon TL) talep ediyor.
Ada temsilcisinin teknik direktörü Jürgen Kloop ısrarla Vida’yı kadrosunda görmek isterken, pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Ocak ayında bonservissiz olarak transfer edilen Hırvat futbolcunun, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen sezon bekleneni veremeyen Alvaro Negredo, takımdan ayrılacak isimlerin en başında geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in gelecek planlamasında yer almayan İspanyol yıldıza ülkesinden teklifler geliyor. Geride bıraktığımız sezon İspanya 2. Lig’de şampiyon olarak La Liga’ya yükselen Rayo Vallecano’nun, Negredo için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Gelecek resmi teklifleri değerlendirecek olan Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması için her türlü kolaylığı sağlayacak. Negredo’nun da tekrardan ülkesine dönmek istediği ve transferde herhangi bir zorluk çıkarmayacağı belirtildi.
Beşiktaş’ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma’nın her geçen gün talibi artıyor. Çin, Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu 34 yaşındaki futbolcu için son olarak Al-Hilal Riyad, 9 milyon Euro (49 milyon TL) önermişti. Beşiktaş cephesi bu teklife sıcak bakarken, yıldız futbolcunun bu transferi istemediği öğrenilmişti. Yıllık 7 milyon Euro’yu (38 milyon TL) geri çeviren Quaresma her şeye rağmen Kara Kartal’ın menfaatlerini düşüneceğini belirtmiş ve “Gitmem gerekiyorsa, burada istenmiyorsam teklifleri değerlendirebilirim” ifadelerini kullanmıştı. Bütçede yüzde 35 oranında küçülmeye gidecek olan Siyah-Beyazlılar, Quaresma ile vedalaşabilir.
Kara Kartal’da Ryan Babel krizi yaşanıyor... Önceki gün Brezilya ekibi Flamengo, Hollandalı oyuncu için Beşiktaş’a son olarak 8 milyon Euro’luk (45 milyon TL) teklif sundu. Başkan Fikret Orman ve kurmayları, bu öneriyi kabul etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyla da yıllık 3 milyon Euro’ya (16 milyon TL) el sıkıştı. Ancak Babel’in menaceri Winnie Haatrech’in son dakikada yıllık 4 milyon Euro (22 milyon TL) ya da yıllık 3 milyon Euro artı 2 milyon Euro (11 milyon TL) imza parası istemesi üzerine Brezilya ekibinin masadan kalktığı öğrenildi. Yaşanan bu sıkıntının yönetimi bir hayli kızdırdığı belirtildi. Tüm bunlara rağmen Flamengo ile pazarlıklar devam ediyor.
Geçen sezon İngiltere Championship’ten, Premier Lig’e yükselen Fulham, transfer bombalarını art arda patlatıyor. Fransız ekibi Nice’ten Jean-Michael Seri ve Maxime Le Marchand’ı kadrosuna katan Ada temsilcisi, şimdi de gözünü Beşiktaş’ın İspanyol file bekçisi Fabri’ye dikti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fulham, 30 yaşındaki kaleci için Siyah-Beyazlılar’a 7 milyon Pound (44 milyon Pound) teklif etti. Haberde, Kara Kartal’ın tecrübeli eldivenin ilerleyen yaşı nedeniyle bu teklife sıcak baktığı görüşmelerin de son aşamaya geldiği iddia edildi. (Fanatik)
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