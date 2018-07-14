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Bu tablo iki taraf arasında yaşanan transfer gerilimini de açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Babel, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için, süreyi tamamlamak ve sonra ayrılmak niyetinde. Çünkü 31 yaşında ve muhtemelen yapacağı son transferde masaya bonservisi elinde oturmak ve yüklü bir imza parası kazanmak istiyor. Beşiktaş ise son 1 sezonu kalan Babel’i satarak kasasına para koymak niyetinde. İki taraf arasındaki bu soğuk savaşın nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil. Ryan Babel’in nihai kararı transfer için en belirleyici unsur olacak.

(Akşam)