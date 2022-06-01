Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, stoper için gözünü İngiltere'ye çevirirken hedefteki isim takımına veda etti. Kartal'da diğer bölgeler için ise hareketli saatler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri...

ABONE OL
  • 01
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Beşiktaş'ta savunmaya takviye konusunda hareketli saatler yaşanıyor.
  • 02
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Yerli stoper için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'nın peşinde olan siyah-beyazlılar, yeşil-beyazlıların 5 milyon Euro'luk talebinde indirim talep etmişti.
  • 03
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Beşiktaş, Konyaspor'a ilk olarak 2 milyon Euro teklif ederken sonrasında rakamı 2.5 milyon Euro'ya çıkardı.
  • 04
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Konyaspor'un geri adım atmaması üzerine takas teklifinde bulunmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Salih Uçan ve Tyler Boyd'u önermeyi planlıyor.
  • 05
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Abdülkerim Bardakçı'nın olmaması halinde diğer yerli alternatiflere yönelecek olan siyah-beyazlıların listesinde ise Mert Çetin, Koray Günter, ve Samet Akaydın bulunuyor.
  • 06
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Yerli stoper konusunda bunlar yaşanırken Beşiktaş savunmaya yabancı takviye konusunda ise gözünü İngiltere'ye çevirdi.
  • 07
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Siyah-beyazlılar, dün kesin olarak Wolverhampton'dan ayrıldığını açıklayan Romain Saiss'in peşinde.
  • 08
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Tecrübeli oyuncu ile bir süredir görüşmelerde bulunan  Beşiktaş cephesi, senelik 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerirken beklemeye geçti.
  • 09
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Arap yarımadası ve Avrupa'dan teklifler alan 32 yaşındaki savunmacının düşünmek için süre istediği belirtilirken kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.
  • 10
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Teknik direktör Valerien Ismael'in de bu transferi çok istediği ifade edildi.
  • 11
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    CAN BOZDOĞAN İÇİN BEKLEYİŞ

    Beşiktaş'ta Can Bozdoğan'ın kiralık sözleşmesi resmen sona erdi.
  • 12
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Beşiktaş, 1.8 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmazken bu konuda Schalke'den indirim bekliyor.
  • 13
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Bonservisin yarı yarıya düşmesini talep eden siyah-beyazlılara Alman ekibinden henüz beklediği indirim gelmiş değil.
  • 14
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Beşiktaşlı kurmaylar, Can için bekleyişe geçerken istenilen rakamlara yaklaşılması halinde transfer gerçekleşecek.
  • 15
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    ATIBA İÇİN GÖZLER TFF'DE

    Beşiktaş'ta Atiba'nın geleceği konusunda da belirsizlik devam ediyor.
  • 16
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Dünya Kupası'nda Kanada ile oynayacak olan tecrübeli oyuncu, kontrat için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.
  • 17
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Beşiktaş cephesi, Atiba ile sözleşme uzatmak için ise yabancı sınırının kesinleşmesine göre hareket edecek.
  • 18
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

    Yeni seçilecek TFF'nin bu sene uygulanması gereken 7+4 yerine 8+3'ü devam ettirmesi beklenirken bu duruma göre Atiba'nın sözleşme konusu netleşecek.
  • 19
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri: Veda etti! - BJK transfer haberleri son dakika

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.