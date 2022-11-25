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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 ayrılık, 3 takviye

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, savunmaya takviye için çalışmalarını sürdürürken gözünü Süper Lig'e çevirdi. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri

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  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Beşiktaş'ta izin bitti ve çalışmalar yeniden başladı.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası arasındaki ilk idmanını dün yaparken çalışmalar önce Ümraniye sonrasında Antalya'daki kampla devam edecek.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Ocak ayı için kadroya takviye düşünen siyah-beyazlılar, bu konuda da çalışmalarını hızlandırdı.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunmaya takviye için harekete geçen siyah-beyazlılar, sağ bek, sol bek ve stoper için arayışlara başladı.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Valentin Rosier'e alternatif olacak bir isim arayan Beşiktaşlı kurmaylar, gözünü Kayserispor'a çevirdi.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Onur Bulut'u gündemine alan Kartal, 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur'u devre arasında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Kayserispor'un bu transfer için 1 milyon Euro istediği konuşulurken rakamda indirim olmaması halinde sezon sonu harekete geçilecek.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Trabzonspor'un da gündeminde olan Onur, bu sezon ligde 14 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist üretti.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Yerli sağ bek olarak transferin gözdesi haline gelen Onur'un hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    MASUAKU YOLCU

    Beşiktaş, sol bek için de ocak ayında hamle yapacak. 
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı Arthur Masuaku, sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmeden gönderilecek.

     
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Sol bek rotasyonunda Umut Meraş ve Tayfur Bingöl kalacak olan siyah-beyazlılar, bu bölge için arayışlara başladı.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    STOPER ARANIYOR

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takviye istediği bir diğer mevki de savunmanın göbeği...
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, Welinton ve Montero ile ocak ayında yolları ayırmayı planlarken ardından takviye yapılacak.

     
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Kartal'ın ilk hedefi sezon başında olduğu gibi Kaan Ayhan olsa da Sassuolo'nun istediği bonservis miktarı bu transferi zora sokuyor.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, Konyaspor forması giyen Calvo'yu da gündemine aldı.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Kulüp takımındaki başarılı performansı sonrası 2022 Katar Dünya Kupası´nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo için savunma hattında problemler yaşayan Beşiktaş girişimlere başladı. 
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Yeşil beyazlı takımın sezon başı kadrosuna kattığı savunma oyuncusu 17 maçta forma giyerken attığı 3 golle dikkatleri üzerinde topladı.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Savunma oyunculardan yeterli verimi alamayan Beşiktaş´ta gündeme gelen Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte görev yapıyor.
  • Beşiktaş'ta transfer hareketliliği: 3 takviye, 3 ayrılık kapıda! - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

    Kartal, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın da durumunu yakından takip ediyor.

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