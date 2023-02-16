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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

Transferin bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda ayrılıklar netleşirken bir isimle de yollar ayrılabilir. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda ayrılacak isimler konusunda hareketlilik arttı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Kartal'ın İstanbulspor'dan sezon başında transfer ettiği Emrecan Uzunhan, Antalyaspor'a kiralanıyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Genç oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Akdeniz ekibinde forma giyecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'ta 3 lig ve 3 kupa maçında şans bulurken 1 asist yaptı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    JOSEF DE GİTTİ, N'KOUDOU...

    Beşiktaş'ta diğer bir ayrılık ise Josef de Souza ile gerçekleşti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Tecrübeli futbolcu, Çin'in Beijing Gouan takımıyla anlaşırken 1 milyon Euro'luk alacağına karşılık bonservisi verildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef, 2020 yılında siyah beyazlılara transfer oldu ve 80 maçta forma giydi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    8 gol, 4 asistlik katkı veren Josef de Souza, Beşiktaş'ta 1 lig şampiyonluğu ile 1 de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Beşiktaş, Josef'e vedayı kısa süre içinde açıklayacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Kartal'da Kevin N'Koudou da ayrılanlar kervanına katılabilir.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Beşiktaş'a 2019'da Tottenham'dan transfer olan N'Koudou'nun Adana Demirspor'la görüştüğü bildirildi.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Siyah-beyazlılar, N'Koudou'nun anlaşma sağlaması halinde ayrılığa onay verecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    SAISS VE WELINTON İÇİN GÖZLER SEZON SONUNDA

    Beşiktaş'ta Saiss ve Welinton'un ise sezon sonuna kadar takımda kalacağı öğrenildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    İki oyuncuya da resmi bir teklif olmadığı, geleceklerinin sezon sonunda yeniden masaya yatırılacağı belirtildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    MAXIM GELİYOR

    Beşiktaş'ın deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Tecrübeli orta saha sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Ayrılık rüzgarı sürüyor

    Sezon sonuna kadar kiralanan Maxim'e 400 bin Euro ücret verilecek.

     

     

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