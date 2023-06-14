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Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz isimler geldi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. 
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Kanat oyuncusu için arayışlarına devam eden siyah-beyazlıların gündemine son olarak Çin'de Shanghai Port forması giyen Matias Vargas girdi.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'da oynayan büyük beğeni toplayan Vargas'ı menajerinin Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Arjantinli futbolcu, Adana Demirspor'da oynadığı 38 maçta 5 kez fileleri havalandırırken yaptığı 13 asistle o sezon Süper Lig'in asist kralı olmayı başardı.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Bonservisi Espanyol'da bulunan başarılı futbolcu, Adana Demir macerasının ardından Shanghai Port'a transfer olmuştu. 
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    KUZYAEV İDDİASI

    Öte yandan Beşiktaş'a orta saha için sürpriz bir iddia daha geldi.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Zenit'le sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'in Beşiktaş'ın radarına girdiği ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    6 sezondur Zenit forması giyen Rus yıldız bu sezon 29 maçta 5 gol 6 asistlik katkı sağladı.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

    Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu için temasların başladığı ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski asist kralı...

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