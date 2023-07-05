Beşiktaş'tan Türki açılımı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'dan pek çok isimle temas kurarken bir gözünü de Türk dünyasına çeviriyor. Siyah-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı kararının ardından bu bölgeden bir oyuncuyu da kadrosuna katmanın peşinde...

Hatırlanacağı gibi TFF, 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitmişti. Yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan bir oyuncu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyla da sözleşme imzalanabilecek.