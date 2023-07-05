Beşiktaş'tan Türki açılımı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'dan pek çok isimle temas kurarken bir gözünü de Türk dünyasına çeviriyor. Siyah-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı kararının ardından bu bölgeden bir oyuncuyu da kadrosuna katmanın peşinde...
Hatırlanacağı gibi TFF, 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitmişti. Yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan bir oyuncu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyla da sözleşme imzalanabilecek.
Bu nedenle siyah-beyazlılar da Türk dünyasından transfer için kolları sıvadı. Listenin ilk sırasındaki isim ise CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov var. 25 yaşındaki Kazak futbolcu, 2020 yılında Rostov'dan 2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Beşiktaş, Bakhtiyoriçin Rus ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
FARKLI İSİMLER DE GÜNDEMDE
Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra farklı isimler de Beşiktaş'ın radarında. Siyah-beyazlılar, Kazakistan ekibi FC Astana'nın 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Elkhan Astanov ile FC Aktobe'nin 22 yaşındaki 10 numarası Arman Kenesov'u da yakından takip ediyor. İki Kazak oyuncu için de önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulanırken Beşiktaş diğer ülkelerdeki taramalarına da devam ediyor.
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