Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yeni sezon öncesi HT Spor'da sahne alıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni sezon öncesi HT Spor'da sahne alıyor!

        Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında 10 Temmuz Perşembe günü (yarın) Avusturya ekibi St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. TSİ 20.00'de başlayacak mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abraham'lı Beşiktaş HT Spor'da sahne alıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını 10 Temmuz Perşembe günü (yarın) Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile yapacak.

        Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

        Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

        Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:

        10 Temmuz Perşembe:

        TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

        13 Temmuz Pazar:

        TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

        REKLAM

        16 Temmuz Çarşamba:

        TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

        17 Temmuz Perşembe:

        TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı