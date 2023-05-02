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Beşiktaş yenilenip kanatlandı!

Beşiktaş'ta Galatasaray galibiyetinin mutluluğu yaşanırken yeni transferlerin takıma monte edilmesiyle yakalanan müthiş seri zirve için umutlandırdı

Beşiktaş yenilenip kanatlandı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı sahasında 3-1 mağlup ederek rakibiyle puan farkını maç fazlasıyla 5'e düşürdü.

3 gollü zafer camiayı sevince boğarken Beşiktaş, kaybetmeme serisini 10 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar bu süreçte biri hükmen 8 galibiyet alırken devre arası takviyelerinin takıma katılmasıyla bambaşka bir takım ortaya çıktı.

MİLAT ANTALYASPOR MAÇI

Beşiktaş, erteleme mücadelesinde Antalyaspor ile 26 Şubat'ta sahasına golsüz berabere kalırken bu karşılaşmada yeni transferleri oynatamamıştı. Kartal sonrasında ise arkasına bakmadı! Teknik direktör Şenol Güneş, yine devre arasında gelen Aboubakar'ın yanı sıra Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i takıma monte ederken Maxim de genelde sonradan şans buldu. Beşiktaş bu süreçte biri hükmen Hatayspor'dan olmak üzere 8 galibiyet alırken tek puan kaybını Trabzonspor beraberliği ile yaşadı.

COLLEY GÜVEN VERİYOR

Beşiktaş'ın Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley, Güneş'in vazgeçilmezi olurken 8 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Colley, sakatlanana kadar Tayyip Talha ile sonrasında ise Saiss ile iyi bir ikili oluşturdu. Galatasaray karşısında ağrılarına rağmen oynayan Colley, müdahaleleri ile alkış aldı.

AMIR'LE KAZANIYOR!

Beşiktaş'ın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadizahmetovic, Galatasaray derbisinde ilk golünü attı. Sarı kart cezası nedeniyle sadece Trabzonspor maçını kaçıran Amir, Beşiktaş'ta oynadığı 7 maçı da kazanmayı başardı.

ONUR GELDİ, ROSIER DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği Onur Bulut, ilk 6 maçta da ilk 11'de şans buldu. Onur hastalığı nedeniyle Ümraniyespor maçını kaçırırken Galatasaray derbisinde ise kulübede kaldı. Onur'un gelişiyle sağ bekte uzun bir aradan sonra rekabet oluşurken Rosier'in performansı da eski günlerine dönmeye başladı.

ABOUBAKAR BAMBAŞKA!

Beşiktaş'a devre arasında dönen Aboubakar, ilk 4 maçta sessiz kalmıştı. Kamerunlu golcü, yeni transferlerin monte edildiği takımda bambaşka bir kimliğe büründü. Abou, Antalyaspor maçından sonraki 8 maçta 8 gol atarken Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini boş geçmedi.

MAXIM SONRADAN...

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim ise genelde sonradan oyuna dahil oldu. Rumen futbolcu, sadece Trabzonspor maçına 11'de başlarken skor katkısı henüz veremedi. Oynadığı dakikalarda beğeni toplayan Maxim'in bonservisinin alınıp alınmayacağı ise sezon sonunda belli olacak.

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