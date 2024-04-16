Evde kolayca yapabileceğiniz pratik ramen tarifi!
Son zamanlarda oldukça popüler olan bir yiyecek olan ramen, birçok insan tarafından ana yemek olarak tercih edilmeye başlandı. Asya ülkelerine ait olan bu yemeği evde hazırlamak mümkün. İşte, sizin için evde kolaylıkla yapabileceğiniz ramen tarifi!
Asya mutfağına ait olan ramen; erişte, yumurta, soya sosu ve etin buluştuğu bir lezzettir. Doyurucu ve aynı zamanda protein değeri yüksek bu yemeği evinizde kolaylıkla yapabilmeniz için haberimizde derledik. İşte, ramenin yapılışı ve malzemeleri...
RAMEN
MALZEMELER:
400 gram tavuk
1 paket ramen (yoksa makarna veya noodle da kullanabilirsiniz)
2 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
2 adet yumurta
4-5 dal taze soğan
2 diş sarımsak
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı susam yağı
1 çay kaşığı tuz
100 gram soya filizi (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Bir tencerenin içerisine tavukları ekleyip üzerine 2 su bardağı su ilave edin. Daha sonra sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzunu da ekleyerek tavuklar yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatın.
Ardından suyun içerisinden haşlanan tavuklarınızı alın. Didikleyin ya da dilediğiniz boyutta kesin. Suyu süzgeçten geçirin ve başka bir tencerenin içerisine alın.
Ayırdığınız suyun içerisine soya sosu ve susam yağını aktarın. 15 dakika kadar bu suyu kaynatın.
Bu sırada ayrı bir tencerenin içerisine 2 su bardağı su koyup kaynatın. Kaynamaya başlayınca içerisine rameninizi ilave edin ve kabartma tozunu da ekleyin.
Rameni yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra rameni süzgeçten geçirin ve bir kasenin içerisine alın. Soya sosuyla beraber kaynayan sudan birkaç kepçe üzerine ekleyin.
Bu aşamada üzerine haşlanmış yumurta, taze soğan ve haşlanmış tavuğunu koyun. Son olarak ise soya filizini de ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!