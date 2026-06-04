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        Haberler Magazin Beste Sultan Kasapoğlu: Barış Atay'la 7 yıl önce ayrıldık - Magazin haberleri

        Beste Sultan Kasapoğlu: Barış Atay'la 7 yıl önce ayrıldık

        Barış Atay ve Ecem Özkaya'nın Zürih'teki konser görüntülerinin ardından, Atay'ın eşini aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Çıkan söylentilerin ardından açıklama yapan Beste Sultan Kasapoğlu, Atay ile yaklaşık 7 yıl önce ayrıldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen oyuncu ve eski milletvekili Barış Atay ile Ecem Özkaya'nın, İsviçre'nin Zürih kentindeki Metallica konserini birlikte izledikleri öne sürüldü.

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        Sosyal medyada paylaştıkları benzer karelerle dikkat çeken ikili, iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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        Bu söylentilerin ardından Barış Atay'ın, 2013 yılında evlendiği ve Asi Baran adında bir oğlu olduğu eşi Beste Sultan Kasapoğlu'nu aldattığı yönündeki iddialar gündeme geldi.

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        Gelişmeler üzerine Beste Sultan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Atay ile yaklaşık 7 yıl önce ayrıldıklarını açıkladı.

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        "KİMSEYE DUYURMA İHTİYACI HİSSETMEDİK"

        Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hiçbir zaman özel hayatımı paylaşmaktan keyif almadım. Şu anda da almıyorum. Evlenirken kimseye sormadığımız gibi boşanırken de bunu kimseye duyurma ihtiyacı hissetmedik. Neden hissedelim ki?

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        "KONUNUN HABER DEĞERİ YOK"

        Biz sevgili Barış Atay'la 7 yıl önce yollarımızı dostça ayırdık. Harika bir çocuğumuz, her zaman sürecek candan bir dostluğumuz var. Konunun haber değeri yok yani arkadaşlar. En azından benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.

        Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

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        #Beste Sultan Kasapoğlu
        #Barış Atay
        #Ecem Özkaya
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