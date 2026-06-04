Beste Sultan Kasapoğlu: Barış Atay'la 7 yıl önce ayrıldık

"KONUNUN HABER DEĞERİ YOK"

Biz sevgili Barış Atay'la 7 yıl önce yollarımızı dostça ayırdık. Harika bir çocuğumuz, her zaman sürecek candan bir dostluğumuz var. Konunun haber değeri yok yani arkadaşlar. En azından benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar.

Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin