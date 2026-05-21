Betis ile Fenerbahçe, Amrabat pazarlığında
Sofyan Amrabat'ı sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna katan Real Betis, Faslı orta sahanın bonservisini almak için sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başladı. İspanya basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe ilk görüşmede Betis'ten 10 milyon Euro talep ederken, İspanyol ekibinin ise bu rakamı yüksek bulduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'ın gelecek sezon sarı-lacivertlilere dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, İspanya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
İspanyol basınından Ficherio’nun haberine göre; gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurmak isteyen Real Betis, Sofyan Amrabat'ı da takımda tutmaya karar verdi.
Bu doğrultuda Real Betis, Faslı orta saha için Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladı.
Haberde, Betis’in Amrabat ile maaş konusunda anlaşmaya vardığı ve oyuncunun LaLiga’nın mali şartlarına uyum sağlamak adına ücretinde indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli istemesi ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
İspanyol ekibinin bu rakamı ödemeye sıcak bakmadığı ve Fenerbahçe'den indirim beklediği kaydedildi.