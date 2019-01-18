Beyaz eşya sektörü yılın son çeyreğindeki Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) teşviğine rağmen 2018 yılını yüzde 1 daralmayla tamamladı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, 31 Mart'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesi talebinde bulundu.

Beyaz eşya sektöründe yüzde 6.7’lik ÖTV oranı ekim ayı sonunda yıl sonuna kadar sıfırlanmış, 2019 başında da uygulama 31 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Güler'in 2018 yılını rakamlarını ve 2019 beklentileriyle ilgili yaptığı açıklamaya göre sektörün 4 beyaz eşyada (Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2017’de iç satışların itici gücüyle yüzde 7.3 büyüdü, ancak 2018’de yüzde 6’lık büyümeye karşın iç satışlardaki yüzde 17 daralma sebebiyle toplamda yüzde 1 civarında daralma gerçekleşti.

2018'DE İÇ SATIŞLAR YÜZDE 17 DARALDI

'100'Ü AŞKIN ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'

Güler, 57 milyar TL’lik beyaz eşya sektörünün cirosunun yüzde 75'inin ihracat kaynaklı olduğunu ve başta İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere dünyada 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapıldığını vurguladı. Güler "Doğrudan istihdam 60 bin kişi, ancak sektör olarak geniş bir ekosisteme sahibiz. 500 tane KOBİ büyüklüğünde yan sanayi, 15 bin perakende satış noktası, 3 bin 500 satış sonrası hizmet veren servis ağıyla birlikte istihdamda 600 bin kişi civarında bir rakamdan söz ediyoruz" dedi.

'MALİYET ARTIŞI DEVAM EDERSE AVANTAJIMIZI KAYBEDERİZ'

Çin’den sonra üretim kapasitesi en büyük ikinci beyaz eşya sektörünün Türkiye olduğunu, böylelikle Avrupa birliğindeki pek çok büyük ülkeyi geride bıraktıklarını ifade eden Güler şöyle konuştu: "Sektörümüzün büyüklüğü sadece üretim kapasitesinden meydana gelmiyor; AR-GE, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ancak, Türkiye’nin bu avantajlı durumunun devam etmesi risk altındadır. Gelişen teknolojinin bir parçası olmak için sanayi 4.0 yatırımları yapılmaktadır. Uzun süre yüksek seyreden ve geriden gelen maliyetlerin baskısı bir süre daha hissedilecektir."

Yapılan bilgilendirmeye göre; geçen yıl 620 bin adet aylık ortalama iç satış gerçekleştiği, ancak 2018’de 515 bin seviyesinin zorlukla yakalandı, Kasım ayında devreye giren ÖTV teşvikinin daralmayı yavaşlattı ve bu sebeple iç piyasanın yüzde 17 küçülme ile yılı kapattı.

Rekabet gücünün, maliyet avantajından ziyade teknolojik başarıya dayandığını belirten Güler, "Bu durum mevcut istihdam yapısının ciddi şekilde gözden geçirilmesini de gerekli kılıyor. Zira bizim ekosistemimiz aynı zamanda bizim müşterimizdir. Müşterilerimizin alım gücünü yitirmesini istemediğimiz gibi sosyal anlamda hiç kimsenin olumsuzluk yaşamasını istemiyoruz” diye konuştu.

'BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ CARİ AÇIĞI KAPATIYOR'

Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 95’inin Türkiye’de üretildiğini, Türk sanayisine yapılan katkının dış ticaret rakamları ile gözler önüne serildiğini belirten Güler, "Beyaz eşya sektörü net ihracat fazlası veren bir sektördür. Ülkemizin cari açığına yapılan katkı ortadadır. 2018'de olumlu seyreden tek rakam ihracattır" dedi.

Beyaz eşya sektörünün firma bazında alınan inisiyatifler ile enflasyonla mücadele programına katkı sağladığını, ancak ülkede genel bir talep daralması yaşanması sebebiyle maliyetlerin etkilendiğini ifade eden Güler, "Üretim birim maliyetleri sektörün en önemli gücü olan ihracat rekabeti açısından bizi yakından ilgilendirmektedir. Maliyetlerin artması, sektörün ihracat gücüne rağmen gelişememesi anlamına gelmektedir.'' açıklamalarında bulundu.

'ÖTV KALDIRILMALI'

Güler, ÖTV teşvikinin sektördeki küçülmeyi bir miktar frenlediğini buna rağmen 2018’de iç pazarın yüzde 17 daraldığını ifade ederek, "2019’da daralmanın hızı ÖTV teşvikinin devamına bağlıdır. ÖTV indiriminin yıl boyunca devam etmemesi durumunda, sektörün yüzde 15 küçüleceği beklenmektedir" açıklamalarında bulundu.

TÜRKBESD tarafından yapılan açıklamada 2017'de 620 bin adet aylık ortalama iç satış gerçekleştiği ancak 2018'de 515 bin seviyesinin zorlukla yakalandığı belirtilerek, Kasım'da devreye giren ÖTV teşvikinin daralmayı yavaşlattığı ve iç satışlarda yüzde 17 küçülme ile yılın kapatıldığı bildirildi.

TOPLAM ÜRETİM 28 MİLYON ADEDİ GEÇTİ

Beyaz eşya sektöründeki daralma nedeniyle, hükümet 31 Ekim'de 2018 sonuna kadar geçerli olmak üzere sektörde uygulanan ÖTV oranını sıfıra indirmişti. Son alınan karar ile konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde uygulanan vergi indirimleri Mart sonuna kadar uzatıldı.

Fatih Özkadı “Beyaz eşya iç talebi yüzde 17 ve üretim yüzde 1 azalmıştır. Bu, yurt içinde sosyal açılımları da olacak bir istihdam sorunu yaratabilecektir. Gelir cephesindeki tüm olumsuzlukların hem üreticiler hem tüketiciler açısından giderilmesi için ÖTV’nin kalıcı olarak kaldırılması orta vadede sektörün istikrarlı büyümesine katkı sağlayacaktır.'' diye konuştu.

'KREDİ KARTI TAKSİTLERİ UZATILSIN' ÇAĞRISI

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı İhsan Kara, 2018 yılında iç satışlardaki yüzde 17 küçülmenin, Ağustos 2018’de kredi kartı taksit sayısına getirilen kısıtlamanın bir sonucu olduğunu belirtti. Bunun başlangıçta enflasyon hedeflemesinin bir parçası olarak görüldüğünü belirten Kara, üretici enflasyonunun ve ithal enflasyonunu tüketici enflasyonunu etkilemesi sonucunda kredi kartı taksit düzenlemelerinin öngörülen faydayı sağlamadığını söyledi. Kara, beyaz eşyayı kapsayan ürün grupları için kredi kartlı ve senetli satışlarda taksit sayısının 18-24 aya çıkarılmasının sektörü rahatlatabileceğini sözlerine ekledi.

BİTMİŞ ÜRÜN İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, ithal edilen bitmiş beyaz eşya ürünlerinin Türkiye’ye sıfır gümrük vergisi ile girdiğini belirterek “Başta uzak doğulu üreticiler olmak üzere, beyaz eşya ithalatçısı firmalar yerli üreticilerin karşı karşıya bulunduğu girdi maliyetlerindeki artış baskısını yaşamamaktadır. Bu durum Türk beyaz eşya sektörünü rekabette dezavantajlı duruma düşürmektedir ” diye ekledi.

Özkadı, yassı çelik kullanımının, beyaz eşya üretim maliyetinin yüzde 17’sini oluşturduğuna dikkati çekti. Özkadı, ithal edilen bitmiş beyaz eşya ürünlerinin Türkiye’ye sıfır gümrük vergisi ile girdiğini belirterek, başta uzak doğulu üreticiler olmak üzere, beyaz eşya ithalatçısı firmaların yerli üreticilerin karşı karşıya bulunduğu girdi maliyetlerindeki artış baskısını yaşamadıklarını ve bu durumun Türk beyaz eşya sektörünü rekabette dezavantajlı duruma düşürdüğünü kaydetti.



