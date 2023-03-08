BEYKOZ'DA EN RİSKLİ YERLER NERELERİ?

İBB'nin raporuna göre; Beykoz genel anlamda sağlam bir altyapıya sahip. Genel olarak semtte düşük bir deprem riski var. Haritadan yola çıkarak, Beykoz hakkında şunları söyleyebiliriz;

Beykoz'da en riskli yerler; Yalıköy, Riva'nın bir kısmı, Alibahadır'ın bir kısmı. Haritada yalnızca bu semtler, kırmızı yani yüksek riskli olarak işaretlendi.