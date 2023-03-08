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Büyük bir deprem Beykoz'u nasıl etkiler? İşte İBB'nin Beykoz deprem raporu

Büyük depremlerle geçen Şubat ayından sonra vatandaşlar oturduğu bölgenin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul için bir çağrı yapan uzmanlar, olası bir depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyor. Bu kapsamda bir rapor hazırlayan İBB, Beykoz dâhil olmak üzere birçok semti değerlendirdi. İşte, İBB'nin raporundan Beykoz deprem riski haritası ve tüm detaylar...

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  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul için de tartışmalar başladı. Milyonlarca insanın yaşadığı kentin, depreme karşı hazırlıklı olmadığı biliniyor. 2019 yılında İBB tarafından hazırlanan deprem raporu kapsamında incelenen Beykoz'un da deprem haritası çıkarıldı. İşte, Beykoz deprem haritası ve büyük bir depremde Beykoz'da meydana gelebilecek hasar ve can kayıpları...
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    BEYKOZ İLÇE BİLGİLERİ

    İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Beykoz ilçesi’nin, batısında İstanbul Boğazı, doğusunda Şile ilçesi, kuzeyinde Karadeniz ve güneyinde ise Çekmeköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri bulunmaktadır. 45 mahalleye sahip Beykoz İlçesi’nin nüfusu, TÜİK 2019 verilerine göre 248.260’dır.

    İBB BEYKOZ DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    BEYKOZ DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ Mİ?

    “İstanbul İli Beykoz İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Beykoz ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Beykoz'un en riskli yerleri saptandı. Beykoz, iyi bir zemine sahip dolayısıyla 3. derecede yani düşük riskli bir bölge olarak biliniyor. 
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    BEYKOZ'DA EN RİSKLİ YERLER NERELERİ?

    İBB'nin raporuna göre; Beykoz genel anlamda sağlam bir altyapıya sahip. Genel olarak semtte düşük bir deprem riski var. Haritadan yola çıkarak, Beykoz hakkında şunları söyleyebiliriz;

    Beykoz'da en riskli yerler; Yalıköy, Riva'nın bir kısmı, Alibahadır'ın bir kısmı.  Haritada yalnızca bu semtler, kırmızı yani yüksek riskli olarak işaretlendi. 
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BEYKOZ'U NASIL ETKİLER?

    İBB raporuna göre; e Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Beykoz’daki binaların ortalama yüzde 79’unun hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 14’ünün hafif, yüzde 5’ünün orta, yüzde 0,86’sının ağır ve yüzde 0.22’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    Beykoz’da, analiz edilen toplam bina sayısı 51.201’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Beykoz’daki binaların ortalama yüzde 7’sinin (yaklaşık 3.312 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 47.889 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.
  • Beykoz deprem haritası güncel| Beykoz deprem bölgesi mi, depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Beykoz en riskli bölgeler

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Beykoz’da ortalama 25 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 16 kişinin ağır yaralanabileceği ve 112 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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