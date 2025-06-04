Beykoz’da seyir halindeyken fenalaşan sürücü otomobilinde kilitli kaldı

Beykoz'daki olay TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yolda ilerlediği sırada fenalaşan bir sürücü, aracını yolun sol şeridinde durdurdu. Sürücünün fenalaştığını gören diğer araç sürücüleri, yardım etmek için otomobilin yanına koştu.

Fenalaşan kişi, aracın kapılarının kilitli olması sebebiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kapısını açtı.

Fenalaşan kişi sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.