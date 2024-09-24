Beylikdüzü'nde fabrika yangını
İstanbul Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale başlattı.
Giriş: 24.09.2024 - 09:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:41
1
Beylikdüzü'nde Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
2
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.