Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araç çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Beylikdüzü'nün Kavaklı Mahallesi'nde caddeden sokağa dönen bir otomobil, önce kaldırımda oturan çocuklara ardından bir iş yerine, sonra da park halindeki araca çarptı.

Kazada 1'i ağır 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kazayı gören Mahmut Çelilli, "Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı. 4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3'üne çarptı. 2'si hafif yaralı ama birinin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar" dedi.