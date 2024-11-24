Beylikdüzü'nde yanan fabrikada çökme riski
İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasında dün çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlere 124 araç ve 300 itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, binanın çökme riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangınnın söndürülmesi için bölgeye çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Ambulans ve sağlık ekipleri alanda hazır bekletilirken yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarından müdahaleyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikaya çıkan yollar polis ekiplerince kapatıldı.
Sivil araçların da bölgeye geçişlerine izin verilmiyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangının geride bıraktığı hasar da günyüzüne çıktı. Yangında plastik fabrikası küle döndü.
Maddi hasarın büyük olduğu binasa ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ekipleri ise çökme riskine karşı bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.