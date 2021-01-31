Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Baran Eraslan, Gökhan Barcın
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı, Oğuzhan Berber, Diouf (Dk. 80 Marlinho),Gyasi (Dk. 73 Hamza Gür),Alican Özfesli (Dk. 88 Muhammed Gümüşkaya),Hajdarevic (Dk. 73 Burak Asan),Burak Bekaroğlu, Muhsin Yıldırım, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Arda Köksal)
AdanaDemirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore (Dk. 79 Sinan Kurt),Ezeh (Dk. 67 Rangel),Emircan Altıntaş (Dk. 79 Pa Dibba),Kaan Kanak, Süleyman Koç, Yunus Akgün (Dk. 88 Sedat Şahintürk),Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Rassoul
Goller: Dk. 41 Emircan Altıntaş, Dk. 82 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Adana Demirspor),Dk. 90+1 Arda Köksal (Beypiliç Boluspor)
Sarıkartlar: Dk. 45 Kaan Kanak, Dk. 66 Traore (Adana Demirspor),Dk. 49 Oğuzhan Berber, Dk. 81 Fethi Özer, Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu (Beypiliç Boluspor)
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