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        Haberler Spor Diğer Güreş Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Beyza Nur Akkuş, 20 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

        Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Beyza Nur Akkuş, 65 kiloda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:57
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        Beyza Nur Akkuş Avrupa şampiyonu!
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        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyona, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

        65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

        Şevval Çayır ise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı.

        20 Yaş Altı Milli Kadın Güreş Takımı böylece şampiyonayı 5 madalyayla (1 altın, 1 gümüş, 3 bronz) tamamladı. Tüm sıkletlerdeki maçlar sonucu 108 puan toplayan kadın güreşçiler, takım sıralamasında Ukrayna'nın (116) arkasında 2'nci oldu.

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