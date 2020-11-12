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Anadolu Grubu’nun, çalışanlarının yaratıcı fikirlerini sunabildikleri, fikirleriyle tüm grup şirketlerine katma değer sağladıkları inovasyon platformu Bi-Fikir, bu yıl 6'ıncı kez düzenlendi.

Bi-Fikir’de finale kalan ekipler, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıttı. Bu yıl “Fikrini İmkansıza Aç!” mottosu ile gerçekleştirilen Bi-Fikir programında, bugüne kadar yaratılan toplam değer 680 milyon TL’yi aştı.

Programda bu yıl “Mucitler” kategorisinde +1 (ArtıBir) projesi ile Anadolu Efes Türkiye, “Kaşifler” kategorisinde ise Kompozit Lata projesi ile Adel Kalemcilik birinci oldular.

Dijital Bi-Fikir Festivali’nde bir konuşma yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, deprem konusunda zaman kaybetmeden yapılması gerekenler olduğunun ve bu konuda farkındalığı artıracak projelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

'PANDEMİNİN ETKİLERİ GELECEK YILLARDA SÜRECEK'

Pandeminin yol açtığı ekonomik ve sosyal krizin, küresel anlamda birçok değişimi tetiklediğine dikkat çeken Özilhan, "Krizin etkilerini kontrol edebilen şirketler süreçten asgari oranda etkilenerek geçti. Fakat pandemi sona erse bile etkileri gelecek senelerde kendisini daha da fazla hissettirecektir. Sınırlı kaynaklarımızı aciliyet sırasına ve etki ölçeğine göre mobilize ederek kullanmalıyız. Çözüm üretmede yaratıcılığımızı ortaya koymalıyız. Değişen koşullar hepimize sorunları yeni bir gözle görme fırsatı tanıyacaktır. Bunun için de değişimi doğru okumalıyız” dedi.

Geleceğin liderlerinin, kendini zor koşullar altında kanıtlayan ve değişim rüzgârında hızlı koşan bireyler arasından çıkacağını söyleyen Özilhan, "Belirsizlik ortamında fırsatları gören ve onları değerlendirebilecek kaynaklara ve araçlara sahip, stratejik perspektifini koruyan, değişimi yönetebilecek kişiler, koşullar ne kadar çetin olursa olsun üstün rekabetçi yetkinlikleri ile parlar” diye konuştu.

Gelecek dönemde, iş idaresinde damar tıkanıklığı yaratan süreçleri yalınlaştırmaya odaklanılması gerektiğini vurgulayan Özilhan, “Karmaşık süreçleri formatlayarak, organizasyonlarımızda etkin görev delegasyonu ve üretimde yapılacak sistem mühendislikleri ile verimliliğimizi artırmalıyız. Sıkı bir risk yönetimi politikası izlerken, yenilikçiliğin ve girişimciliğin asi ruhunu sağlıklı bir iç denge içinde korumaya özen göstereceğiz. Teknoloji sahip olduğumuz yüzlerce araçtan bir tanesi" ifadelerini kullandı. Özilhan, rekabetçiliği, katma değerli hizmeti ve müşteri memnuniyetini artırmada en önemli unsurun, ekosistemi sürdürülebilir kılmak olduğunu sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, Bi-Fikir’in altıncı yılında toplam 5 bin 440 hızlı uygulama ve bin 832 proje hayata geçirildi. Fikirlerin hayata geçirilme oranında Anadolu Grubu genelinde yüzde 23’e ulaşıldı.