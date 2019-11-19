Anadolu Grubu’nun üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinin hayata geçirilmesi hedefiyle geçen yıl hayata geçirdiği Bi-Fikir KAP için başvurular başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu çalışanlarının yaratıcı fikirlerini sunabildikleri ve tüm grup şirketlerine katma değer sağladıkları bir inovasyon platformu olan Bi-Fikir, geçen yıl Bi-Fikir KAP ile üniversite öğrencilerine de açılmıştı.

Anadolu Grubu’nun inovasyon platformu Bi-Fikir’in, Grubun kampüs markası KAP (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) ile birleştirilmesiyle oluşturulan Bi-Fikir KAP kapsamında üniversite öğrencilerinin fikirleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar toplanacak.

İLK YIL 313 PROJE ÖNERİSİ GELDİ

Başvurular arasından başarılı bulunan proje önerileri önce yarı finale yükselecek. Finale çıkmaya hak kazanan proje önerisi sahipleri Mart ayında gerçekleştirilecek İnovasyon Kampı’na katılacak.

Nisan 2020’de gerçekleşecek finalde yarışacak projeler arasından seçilecek birinci projeye 20 bin TL, ikinci projeye 15 bin TL, üçüncü projeye 10 bin TL ödül verilecek. Uygulanmasına karar verilen projeler Anadolu Grubu desteği ile hayata geçirilecek.

Anadolu Grubu’nun inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında düzenlenen Bi-Fikir KAP’a ilk yılında 110 üniversitenin 164 bölümünden toplam 313 proje önerisinin geldiği belirtildi.