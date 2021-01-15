Reuters

ABD Başkanı seçilen Joe Biden dün salgını kontrol altına almak adına aşının dağıtımının hızlandırılması ve ekonominin hızla toparlanması için cesur yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki canlandırma paketi teklifinin taslağını açıkladı.

Biden, seçim kampanyası süresince salgını ABD Başkanı Donald Trump'tan daha ciddiye alacağını belirtiyordu. Canlandırma paketiyle COVID-19'la mücadele ve ekonomik iyileşme için büyük kaynaklar ayırarak Biden bu sözünü hayata geçirmeyi amaçlıyor. Yardım paketinde 415 milyar dolar koronavirüsle mücadele ve aşıların dağıtımı için ayrılacak. Yaklaşık 1 trilyon dolar doğrudan hanehalkı yardımına ve kabaca 440 milyar dolar da özellikle salgından fazlasıyla olumsuz etkilenen küçük işletmelerle topluluklar için kullanılacak.

ABD Kongresi'nde anlaşmaya varılan en son canlandırma tasarısı kapsamında ödenen 600 dolar çeklere ek olarak teklif edilen paket kapsamında 1,400 dolar değerinde çekler ödenecek. Haftalık 300 dolar olan işsizlik yardımının da 400 dolara çıkarılması ve Eylül'e kadar uzatılması planlanıyor.