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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 'Big Bang'de girişimcilere 1.28 milyar TL'lik kaynak - Girişimcilik Haberleri

        'Big Bang'de girişimcilere 1.28 milyar TL'lik kaynak

        Bu yıl 12'incisi düzenlenen Big Bang Startup Challenge, 1.28 milyar TL'lik ödül, nakit ve yatırım ile tamamlandı. İki gün süren etkinlikte girişimciler 8 sektörel dikey sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent'in de Newky'e 20 bin dolar, Soundbank'e 20 bin dolar ve Wyseye'a 25 bin dolar değerinde yatırım yaptığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:30
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        Girişimcilere 1.28 milyar TL'lik kaynak
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        12'incisi düzenlenen Big Bang Startup Challenge, kez yatırımcı ve girişimcileri 13-14 Aralık’ta Uniq İstanbul’da buluşturan bu yıl TOP 50 girişimi ile yine fark yarattı. 8 farklı sektörel dikeyde sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte Cumhuriyetin 100. yılına yaraşır bir şekilde yeni bir rekor kırıldı.

        2022 yılında 341 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırımın duyurulduğu Big Bang Startup Challenge, bu yıl 3.5 kat artış ile 1.28 milyar TL'lik ödül, nakit ve yatırım ile tamamlandı.

        İTÜ Çekirdek tarafından bu 12'incisi gerçekleştirilen girişimcilik etkinliğinde ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler sırasıyla Captanomy, RumiTech, Wyseye, Newky ve Powea oldu.

        İTÜ ARI Teknokent, girişimlere sunduğu desteklerin yanı sıra etkinlikte yatırımcı kimliğiyle de yer aldı. Big Bang sahnesinde sunum yapan 50 girişim arasından Newky'e 20 bin dolar, Soundbank'e 20 bin dolar ve Wyseye'a 25 bin dolar değerinde yatırım yaptı.

        Bunun yanı sıra İTÜ Çekirdek girişimlerinden Crowia, Kozalak, Optimimax, Porima, Teklifim Gelsin ve The Clico girişimlerinin yatırımları da ilk kez Big Bang 2023 sahnesinde duyuruldu.

        Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "İTÜ Çekirdek’i hayata geçirdiğimiz sene, yılda sadece 478 başvuru almışken şimdi yılda 7 bini aşan başvuru alıyoruz. O yıl sadece 11 girişimi destekleyebilmişken şu anda yılda 500’ü aşkın girişimi destekliyoruz. Big Bang’in ilk senesinde girişimlere yatırım hiç yapılmamıştı. Sağladığımız ödül ise sadece 100 bin TL idi. Geçtiğimiz seneye baktığımızda ise 341 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırımı girişimlerle buluşturduğumuzu görüyoruz. Bugün ise rekora imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

        Etkinlikte yatırım ve ödül alan ekipler ise şu şekilde;

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