2026 ADLİ TATİL TARİHİ: Mahkemeler ne zaman kapanacak? 2026 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman sona erecek?

2026 adli tatil dönemi yaklaşırken, “mahkemeler ne zaman kapanacak?” sorusu hem vatandaşlar hem de hukuk çevreleri tarafından merak ediliyor. Her yıl yaz aylarında uygulanan adli tatil sürecinde mahkemelerin işleyişinde değişiklikler yaşanıyor; duruşmalar erteleniyor, nöbetçi mahkemeler görev yapıyor ve bazı yargısal süreler durabiliyor. Bu nedenle davası bulunan kişiler, avukatlar ve süreç takibi yapanlar için adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri büyük önem taşıyor. 2026 yılında adli tatilin ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte sona ereceği ise yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.