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        Haberler Bilgi Gündem 2026 ADLİ TATİL TARİHİ: Mahkemeler ne zaman kapanacak? 2026 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman sona erecek?

        2026 ADLİ TATİL TARİHİ: Mahkemeler ne zaman kapanacak? 2026 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman sona erecek?

        2026 adli tatil tarihi yaklaşırken vatandaşların ve hukuk dünyasının en çok merak ettiği konuların başında "mahkemeler ne zaman kapanacak?" sorusu geliyor. Her yıl yaz döneminde uygulanan adli tatil kapsamında mahkemelerin çalışma düzeni değişirken, duruşmaların ertelenmesi, nöbetçi mahkemelerin görevleri ve sürelerin durması gibi kritik detaylar davaları olan kişiler için büyük önem taşıyor. 2026 yılında adli tatilin hangi tarihte başlayacağı ve ne zaman sona ereceği ise dava takibini sürdürenler, avukatlar ve taraflar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Mahkemeler ne zaman kapanacak? 2026 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman sona erecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        1

        2026 adli tatil dönemi yaklaşırken, “mahkemeler ne zaman kapanacak?” sorusu hem vatandaşlar hem de hukuk çevreleri tarafından merak ediliyor. Her yıl yaz aylarında uygulanan adli tatil sürecinde mahkemelerin işleyişinde değişiklikler yaşanıyor; duruşmalar erteleniyor, nöbetçi mahkemeler görev yapıyor ve bazı yargısal süreler durabiliyor. Bu nedenle davası bulunan kişiler, avukatlar ve süreç takibi yapanlar için adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri büyük önem taşıyor. 2026 yılında adli tatilin ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte sona ereceği ise yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.

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        2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça belirlenen takvime göre adli tatil her yıl sabit tarihler arasında uygulanmaktadır. Bu çerçevede 2026 yılı için yargı teşkilatında adli tatilin 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacağı öngörülmektedir. Bu tarihten itibaren mahkemelerde olağan işleyiş yavaşlarken, yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yapmaya devam eder ve yargı süreçleri bu özel düzene göre ilerler.

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        2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

        Bu uygulama kapsamında adli tatil yaklaşık 43 gün sürmekte olup, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Tatilin bitmesiyle birlikte yargı süreci yeniden normal işleyişine dönerken, yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla resmen başlamış olacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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