MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muharrem ayı ve Aşure Günü orucuna ilişkin şu açıklamalarda bulunmaktadır:

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Muharrem ayında özellikle 9–10. günler veya 10–11. günler şeklinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Sadece Muharrem’in 10. gününde oruç tutulması ise tek başına mekruh görülmüş, bunun yerine bir gün öncesi ya da sonrası ile birlikte tutulması daha uygun kabul edilmiştir. Bu uygulamanın, Yahudilere benzememek amacıyla tavsiye edildiği ifade edilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur” buyurmuş (Müslim, Sıyâm, 202-203), Aşure Günü orucu hakkında da “Bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım” şeklinde ifadede bulunmuştur (Tirmizî, Savm, 48). Ayrıca Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Medine’ye hicret ettikten sonra Yahudilerin bu günde oruç tuttuğunu görmesi üzerine Aşure orucunu teşvik ettiği ve Müslümanlara da bu orucu tavsiye ettiği rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Muharrem ayı, “hürmete layık ay” anlamına gelmekte olup Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından “Allah’ın ayı” olarak nitelendirilmiştir. Bu ifade, ayın faziletine ve manevi bereketine işaret etmektedir. İslam âlimlerine göre Aşure Günü orucu sünnet kabul edilmiş ve bu günün oruçla değerlendirilmesi teşvik edilmiştir.

Sonuç olarak, Aşure orucunun tek gün yerine 9–10 veya 10–11. günlerle birlikte tutulmasının daha faziletli olduğu belirtilmiş, Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından ise Aşure orucunun isteyenler için nafile bir ibadet olarak devam ettiği ifade edilmiştir.