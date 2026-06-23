2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Muharrem ayının kaçı aşure günü? Diyanet Aşure Günü açıklaması
2026 Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiği ve Muharrem ayı içinde hangi gün idrak edileceği merak konusu olurken, özellikle Muharrem orucunun başlangıç ve bitiş günleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Dini takvimde önemli bir yere sahip olan bu özel günün detayları ve ibadet sürecine dair kritik bilgiler gündemin en çok sorgulanan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman başlıyor? Muharrem ayının kaçı aşure günü? Muharrem orucu hangi gün ve ne zaman tutulur? Ayrıntılar haberimizde.
2026 Aşure Günü’nün hangi tarihe denk geldiği ve Muharrem ayı içinde hangi gün idrak edileceği merak konusu olurken, özellikle Muharrem orucunun başlangıç ve bitiş günleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Dini takvimde önemli bir yere sahip olan bu özel günün detayları ve ibadet sürecine dair kritik bilgiler gündemin en çok sorgulanan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman başlıyor? Muharrem ayının kaçı aşure günü? Muharrem orucu hangi gün ve ne zaman tutulur? Ayrıntılar haberimizde.
2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre, Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü bu yıl 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Bu özel gün, paylaşma ve bereketin simgesi olarak çeşitli etkinliklerle anılacak.
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Muharrem ayı ve Aşure Günü orucuna ilişkin şu açıklamalarda bulunmaktadır:
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Muharrem ayında özellikle 9–10. günler veya 10–11. günler şeklinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Sadece Muharrem’in 10. gününde oruç tutulması ise tek başına mekruh görülmüş, bunun yerine bir gün öncesi ya da sonrası ile birlikte tutulması daha uygun kabul edilmiştir. Bu uygulamanın, Yahudilere benzememek amacıyla tavsiye edildiği ifade edilmiştir.
Resûlullah (s.a.s.), “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur” buyurmuş (Müslim, Sıyâm, 202-203), Aşure Günü orucu hakkında da “Bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım” şeklinde ifadede bulunmuştur (Tirmizî, Savm, 48). Ayrıca Hz. Peygamber’in (s.a.s.), Medine’ye hicret ettikten sonra Yahudilerin bu günde oruç tuttuğunu görmesi üzerine Aşure orucunu teşvik ettiği ve Müslümanlara da bu orucu tavsiye ettiği rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).
Muharrem ayı, “hürmete layık ay” anlamına gelmekte olup Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından “Allah’ın ayı” olarak nitelendirilmiştir. Bu ifade, ayın faziletine ve manevi bereketine işaret etmektedir. İslam âlimlerine göre Aşure Günü orucu sünnet kabul edilmiş ve bu günün oruçla değerlendirilmesi teşvik edilmiştir.
Sonuç olarak, Aşure orucunun tek gün yerine 9–10 veya 10–11. günlerle birlikte tutulmasının daha faziletli olduğu belirtilmiş, Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından ise Aşure orucunun isteyenler için nafile bir ibadet olarak devam ettiği ifade edilmiştir.