2026 ÖSYM YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS 2026 sonuç sorgulama ekranı
2026 YKS sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM takvimine göre açıklanacak tarih netleşirken, adaylar sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayacak tercih süreci ise şimdiden büyük merak konusu. Peki üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, adaylar tercih döneminde nelere dikkat etmeli ve hangi adımları izlemeli? Ayrıntılar haberimizde.
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı! ÖSYM’nin duyurduğu takvim doğrultusunda sonuç tarihi netleşirken, adaylar gözünü sonuç sorgulama ekranına çevirdi. Sonuçların ardından başlayacak üniversite tercih dönemi ise şimdiden gündemin en sıcak başlıklarından biri. Peki tercih süreci ne zaman başlayacak, adayları hangi aşamalar bekliyor ve doğru tercih için nelere dikkat edilmeli?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026’da erişime açılması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz yıl YKS sonuç belgeleri 19 Temmuz’da adayların erişimine sunulmuş, tercih süreci ise 1 Ağustos itibarıyla başlamıştı. 2026 yılında sonuçların 22 Temmuz’da açıklanacak olması dikkate alındığında, üniversite tercih döneminin bu yıl da Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.