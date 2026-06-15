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        Haberler Bilgi Gündem 2026 YKS TARİHİ || Üniversite sınavı 2026 YKS ne zaman? Geri sayım başladı! TYT - AYT sınav tarihleri belli oldu mu?

        2026 YKS TARİHİ || Üniversite sınavı 2026 YKS ne zaman? Geri sayım başladı! TYT - AYT sınav tarihleri belli oldu mu?

        Haziran ayının ortasına gelinmesiyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca aday için geri sayım hız kazandı. Uzun süredir yoğun bir hazırlık süreci geçiren öğrenciler, artık sınavın son düzlüğüne girerken heyecan da en üst seviyeye ulaştı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adayların dikkati tamamen sınav takvimine yöneldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2026 takvimi doğrultusunda YKS oturumlarının tarih ve saatleri netlik kazandı. Peki, 2026 YKS hangi gün yapılacak? Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) saat kaçta başlayacak? İşte ÖSYM takvimine göre YKS 2026'ya dair tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını sürdüren milyonlarca adayda heyecan giderek artıyor. Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen öğrenciler, sınav tarihlerini ve kalan süreyi merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre YKS, 2026 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 YKS Üniversite sınavı hangi gün yapılacak, TYT, AYT, YDT oturumlarına kaç gün kaldı? İşte ÖSYM takvimi ile YKS tarihi...

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        YKS 2026 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        2026 YKS: TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ

        YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak.

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        YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

        15 Haziran Pazartesi itibarıyla YKS sınavına 5 gün kaldı.

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        2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

        Adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri 10 Haziran itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek.

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